Pavulagem arrasta multidão pela Presidente Vargas no segundo cortejo, véspera de São João

Na véspera do Dia de São João, 24 de junho, o Arraial do Pavulagem mais vez arrastou uma multidão de pessoas pelas ruas da capital paraense com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel). No domingo, 23, o arrastão do grupo fez mais uma vez o bairro da Campina colorir com seus mais de mil de brincantes, seguidos por moradores da capital paraense e turistas em uma grande confraternização da cultura popular.

A programação cultural iniciou às 9h, com as pessoas concentradas em frente ao Theatro da Paz à espera da saída do segundo cortejodo Arraial do Pavulagem. A Praça da República e toda a frente do Theatro Paz já estava tomada por familias, algumas reunindo várias gerações, que desceram a avenida Presidente Vargas rumo à Praça Waldemar Henrique, onde ocorreu o show do grupo.

Na família Vieira, a aposentada Maria Silva Vieira, de 62 anos, foi a primeira pessoa a participar do Arraial do Pavulagem, no final dos anos 90. Ela apresentou à filha, a assistente social Danielly Vieira, de 43 anos, a obra do grupo. “Pra mim o Arraial é tudo de bom e desde quando comecei a participar venho sempre com minha filha, que agora traz a minha neta. Pra mim é muita uma alegria e espero viver muitos anos pra continuar nesse cortejo”.

Por sua vez, Danielly, sente a responsabilidade de repassar a vivência da cultura popular para a filha Daniella Dantas, de 2 anos. “O Arraial do Pavulagem é tudo, é alegria, amor é um cortejo pra todos. Fico emociona, porque minha mãe me trouxe pra cá e, agora, quero transmitir esse gosto para minha filha, que vem pela segunda vez. A gente tem que manter essa cultura, passar de geração em geração, porque faz parte da gente, é parte de Belém”, ressaltou Danielly.

Entre os milhares seguidores do Arraial do Pavulagem estava o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que parabenizou o grupo por manter a cultura popular viva na capital paraense.

“Eu sou da era que o Arrastão do Pavulagem iniciou, em 1997. No meu primeiro ano de governo (final dos anos 90), o grupo já existia e acompanhar essa trajetória é gratificante, porque o grupo tem a capacidade de fazer arte e emocionar as pessoas com a força da cultura popular”, enfatizou o prefeito.

ARRAAL DO SABER

De acordo com a organização do evento, cerca 1500 pessoas fazem acontecer Arraial do Pavulagem, entre brincantes e organizadores. Este ano, os quatro cortejos dançam e cantam sob o tema “Arraial do Saber”, celebrando a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular do Pará e destacando o papel fundamental das mulheres na preservação dos tesouros imateriais da Amazônia.

“Nós nos especializamos ao longo desses anos um processo pedagógico pra poder construir esse cortejo. É assim que a cultura popular funciona, com troca de saberes e fazeres. É a mão do ser humano que constrói essa beleza. O arraial é onde você pode renovar as suas energias no coração”, explicou o presidente do Instituto Arraial do Pavulagem e fundador do Arrastão do Pavulagem, Ronaldo Silva.

Para a professora Selma Freire, de 64 anos, o Pavulagem significa vida e alegria. “Aqui todo mundo é amigo e se ajuda. Isso que me fascina e faz com que eu queira enxergar para além dos ritmos”, disse ela, certa de ter construído uma família com os demais integrantes do Boi Pavulagem.

SERVIÇOS

Além da Fumbel, o Arrastão do Pavulagem tem o apoio dos serviços de vários outros órgãos da Prefeitura de Belém, com o objetivo de garantir com segurança a realização do cortejo, São elas: Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e secretarias de Urbanismo (Seurb) e de Saúde(Sesma).

Imagens: Agência Belém