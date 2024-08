Show e campeonatos internos movimentam a programação do feriadão no Caixaparah

O Departamento Social do Caixaparah, aproveitando o feriado da Adesão do Pará à Independência do Brasil, apresenta aos associados e convidados a cantora Luciana Linz, a voz marcante do Pará. O evento acontecerá no Boulevard Central, de 14h30, às 17h30. Amanhã será a vez do cantor Homero Jr proporcionar seu show no Toc Toc, no Bar da Fonte, a partir das 20 horas.

Todas diretrizes foram adotadas pela diretoria, através do presidente Alberto Henrique com assessoramento do diretor administrativo, Fernando Guerreiro e demais integrantes da diretoria, para o sucesso do evento, que marca a presença do clube em programações com artistas de renome nacional.

CAMPEONATO DE FUTEBOL

O Coordenador-Geral dos Campeonatos Internos do Caixaparah, Euclides Magno, com respaldo do diretor dos esportes, Carlos Sérgio, divulgou a programação dos campeonatos internos. Os jogos da categoria masters são esses: na quinta-feira tem River Plate x Grande Família. Sexta-feira, 16, jogarão PSG x Só Comprade e Boca Junior x Roma. Sábado, 17: Cascavel x Arsenal e Real Madrid x Barcelona.

Categoria Senior: Sábado, Manchester x Internacional. No domingo, jogarão Vasco da Gama x Flamengo e Cascavel x Azulão. Os dirigentes do Caixaparah, a exemplo das competições anteriores, prestam total apoio aos campeonatos, inclusive, com relação às premiações que prometem supresas este ano.

“Inegavelmente, com relação ao apoio da diretoria, os dirigentes dos clubes não podem reclamar nada com respeito à organização das competições que estão sendo realizadas este ano, sobretudo com respeito às disputas pelas equipes durante as partidas. A diretoria vai promover este ano uma programação de encerramento de alto nível e já estamos trabalhando para que tudo ocorra dentro das expectativas”, disse Euclides Magno.

“Os dirigentes dos clubes participantes dos campeonatos estão enaltecendo a organização dos campeonatos. A cada ano que passa, os campeonatos surpreendem todos dirigentes, principalmente com relação a organização e também a nivel das premiações”, completa o dirigente.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar