Operação da PF apura estelionato previdenciário. Evitado prejuízo com saque fraudulento.

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira, 140, dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Rondon do Pará, expedidos pela Justiça Federal. A Operação, denominada de PrevFacil, visa apurar crimes de falsidade ideológica e estelionato previdenciário.

A investigação teve início a partir da constatação pela Justiça Federal de documentos falsos apresentados em ações previdenciárias, nas quais se requeria a concessão de benefício de aposentadoria rural, pago com recursos federais. A requisição foi negada e o benefício, de valor não divulgado, não foi concedido.

Durante as buscas, foram apreendidos diversos documentos referentes aos processos judiciais, além de um smartphone e um notebook do escritório alvo da operação. Os três responsáveis foram identificados.

A operação foi denominada de “PrevFácil” devido a facilidade na obtenção do benefício previdenciário rural de maneira fraudulenta perante a apresentação de documentos falsos. A flexibilidade nos requisitos para obtenção, que busca auxiliar trabalhadores ruais, torna a prática comum entre criminosos.

Os prejuízos com a concessão de benefícios previdenciários fraudulentos são suportados por toda a sociedade, que contribuiu para o custeio da previdência social. As investigações avançarão de acordo com a atuação dos investigados nestes e em outros casos.

Imagem: Ascom/SRPF/PA em Marabá