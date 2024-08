Campanha: Robert F. Kennedy Jr. desiste e anuncia apoio a Trump

Robert F. Kennedy Jr., candidato independente à Presidência dos Estados Unidos, decidiu suspender sua campanha. Ele anunciou apoio ao ex-presidente e candidato republicano Donald Trump.

– Quero que todo mundo saiba que não estou encerrando minha campanha, mas a suspendendo. (…) É com um senso de vitória que estou suspendendo minha campanha, conseguimos 1 milhão de assinaturas para concorrer e mudamos o debate nacional para sempre – falou Robert.

A desistência era esperada. A imprensa americana já havia especulado que ele planejava apoiar Trump.

O apoio pode ser determinante no resultado das eleições do país. A maioria das pesquisas de intenção de voto mostra Kamala Harris e Donald Trump em um empate técnico. Kennedy teria o voto de 4% dos eleitores, segundo levantamento da Ipsos.

Kennedy Jr. já foi do Partido Democrata. Ele é sobrinho do ex-presidente dos EUA, John Kennedy, que era democrata. Para a família dele, o apoio a Trump é “uma traição”. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/DAVID BLAKEMAN