Campeão mundial negocia rescisão com a Juventus, segundo imprensa italiana

O meio-campista francês Paul Pogba, aos 31 anos, está sob os holofotes do noticiário esportivo devido à iminente possibilidade de rescindir seu contrato com a Juventus. A situação surgiu após a redução de sua suspensão por doping, de quatro anos para 18 meses, conforme relatado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. Pogba, que voltou à Juventus em 2022, enfrenta agora a perspectiva de se tornar um agente livre em breve.

A Juventus está aguardando a notificação oficial do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para formalizar as negociações de rescisão contratual com Pogba e seus representantes. Com a desaceleração de sua carreira devido à suspensão, Pogba começou a explorar opções para o futuro, incluindo uma possível transferência para a Major League Soccer (MLS) nos Estados Unidos.

Situação de Paul Pogba: Qual é o futuro do jogador?

A suspensão de Pogba ocorreu em setembro de 2023, após um exame antidoping ter identificado o uso de testosterona. Em fevereiro de 2024, o Tribunal Antidoping da Itália o havia sancionado com quatro anos fora dos gramados. No entanto, um recurso no TAS reduziu a punição para 18 meses. Essa redução traz novas perspectivas ao meio-campista e ao clube italiano.

Pogba, que retornou à Juventus em sua segunda passagem, possui um contrato válido até 2026. Inicialmente, seu acordo previa um salário anual de €8 milhões, além de €2 milhões em bônus por atingimento de metas. Com a suspensão, o jogador passou a receber o salário mínimo permitido por convenção coletiva na Itália: cerca de €2 mil por mês.

Quais são as opções para Pogba pós-rescisão?

Com a rescisão iminente, Pogba já começa a avaliar o que vem a seguir em sua carreira. Um destino possível é a Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. A liga tem se tornado uma escolha popular entre jogadores europeus buscando novas experiências e desafios diferentes dos oferecidos pelos campeonatos europeus.

Por que a MLS é uma boa escolha para Pogba?

Ambiente competitivo e em crescimento.

Oportunidades de expansão de sua marca pessoal e profissional.

Estilo de vida nos Estados Unidos, que atrai muitos atletas internacionais.

A suspensão de Pogba e seu impacto na Juventus

A suspensão inicial de Pogba causou um impacto significativo tanto na carreira do jogador quanto na Juventus. Com apenas 12 jogos e 212 minutos em campo desde seu retorno ao clube em 2022, Pogba não experimentou o sucesso esperado. A situação com a suspensão afetou também a folha salarial da Juventus, contribuindo para as negociações de rescisão.

A Juventus, como qualquer gigante do futebol, necessita de atletas em plena forma para competir nos mais altos padrões, e a situação inconstante de Pogba complicou os planos do clube de Turim.

Considerações finais sobre o caso Pogba

A redução da suspensão reabre possibilidades para Pogba. As negociações com a Juventus podem abrir caminho para novas oportunidades. A rescisão proporciona liberdade para novas escolhas na carreira do jogador.

A situação de Paul Pogba é um lembrete de como a carreira de um jogador pode mudar rapidamente. Enquanto o francês explora novas avenidas, os olhos do mundo do futebol estão voltados para suas próximas decisões e o impacto que terão tanto em sua carreira quanto no cenário global do futebol.

