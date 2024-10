Josemira Gadelha é reeleita prefeita de Canaã dos Carajás em primeiro turno

Josemira Gadelha, do MDB, foi reeleita anteontem, domingo, 06, prefeita de Canaã dos Carajás, município do sudeste do Estado, para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Josemira teve 44.363 votos, 80,51% dos votos válidos (dados a todos os candidatos).

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a apuração, os números ficaram assim por candidatos à prefeitura: Josemira (MDB): 44.363 votos, 80,51% dos votos válidos; Jeová Andrade (PL): 10.391 votos, 18,86% dos votos válidos; e Alexsandro Bonança (PRD): 350 votos, 0,64% dos votos válidos.

A eleição em Canaã dos Carajás teve 56.258 votos totais, o que inclui 371 votos brancos, 0,66% dos votos totais, e 783 votos nulos, 1,39%.

A abstenção foi de 12.087 eleitores, 17,69% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

QUEM É JOSEMIRA

Josemira tem 54 anos, é casada, tem nível superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de prefeita. Ela declarou um patrimônio de R$ 1.988.608,83.

O vice-prefeito eleito em Canaã dos Carajás é Dinilson José, do MDB, que tem 52 anos.

Os dois fazem parte da coligação União e coração, formada pelos partidos MDB, PDT, UNIÃO e PSD.

VEREADORES

O eleitor de Canaã dos Carajás também elegeu seus vereadores, que o irá representar no legislativo municipal pelos próximos quatro anos. Confira a listagem:

Daniel Nunes Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 5,92% dos votos

Criatura Partido Democrático Trabalhista – PDT – 4,62% dos votos

Dionizio Coutinho Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 4,40% dos votos

Werbet Felipe Partido Democrático Trabalhista – PDT – 4,18% dos votos

Anuar Filho Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 3,89% dos votos

Wilson Leite Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 3,64% dos votos

Professora Elenjusse Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 3,60% dos votos

Flavio Gomes Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 3,23% dos votos

Jonas Magalhaes Partido Democrático Trabalhista – PDT – 3,18% dos votos

Miguel Da Saúde Movimento Democrático Brasileiro – MDB – 3,04% dos votos

Chefinho União Brasil – UNIÃO – 2,92% dos votos

Walter Diniz União Brasil – UNIÃO – 2,43% dos votos

Cabelo União Brasil – UNIÃO – 2,39% dos votos

Cleido Braz União Brasil – UNIÃO – 2,31% dos votos

Junior Guirelle Partido Liberal – PL – 1,97% dos votos

