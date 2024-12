Campeonato de Ginástica é realizado no Mangueirinho

Foi realizada ontem, sábado, 07, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), a II Etapa do Campeonato Paraense Individual e o Torneio Estadual de Ginástica Rítmica, organizado pela Federação Paraense de Ginástica do Pará (FEPAGIN). O evento reuniu mais de 200 alunas-atletas, sete categorias, além das ginastas que representaram e conquistaram 21 medalhistas no Sul-Americano, na Colômbia. O evento foi finalizado com o Festival de Ginástica Artística e Rítmica. O evento contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, esteve presente na competição prestigiando mais um evento que contou com o apoio do Governo, e parabenizou as atletas que representaram o país no Sul-Americano. “Mais um grande evento com o apoio do Governo do Pará, por meio da Seel, só esse ano, investimos no esporte paraense mais de 4,7 milhões para mais de 2 mil atletas que tiveram apoio em competições locais, nacionais e internacionais. Estamos aqui com as ginastas que representaram o país no Sul-Americano, trazendo para o Pará e para o Brasil 21 medalhas. Então, isso é o trabalho de valorização do esporte e dos nossos atletas”, disse o secretário.

Participaram da competição, Associação dos Pais do Centro Norte de GR, Associação Centro Gatti- Futuras Campeãs GR, Centro de Ginástica do Pará, Colégio Gentil Bittencourt, Colégio Santa Catarina de Sena, Projeto Multidisciplinar Capuchinhos e Studio Kellen Sarges de Ginástica Rítmica, tendo um total de 100 apresentações.

A vice-presidente da Federação de Ginástica, Camila Greilich, ressaltou o apoio da Seel na realização dos eventos no Mangueirinho. “Estar realizando esta linda festa da ginástica paraense no Mangueirinho é lindo! Estamos finalizando o calendário de competições, sendo as últimas de 2024 e também deste ciclo olímpico, no próximo ano iniciará um novo ciclo e não poderia estar mais feliz com a oportunidade de fazer este encerramento dentro do Mangueirinho que está reformado e lindo, com apoio da Secretaria de Esporte, comandada pelo secretariado Cássio Andrade, que é um grande apoiador do esporte paraense juntamente com sua adjunta Ana Paula Alves que tanto nos incentiva, a FEPAGIN certamente estará encerrando seu ano com chave de ouro”, disse a vice-presidente da Federação.

Campeonato Paraense, Campeã individual Geral 2024

No Campeonato Paraense, tivemos quatro melhores do Estado no individual, no ano de 2024. As atletas das categorias: Pré-infantil -Maria Ísis, do Clube Centro Norte, Infantil – Júlia Nascimento, Clube Centro Gatti, Juvenil – Vitória Holanda, Clube Cgpará e a Adulto Beatriz Farias, Centro Gatti. No Torneio, o clube de maior massificação, levando atletas em todas as categorias, levou o título de campeão geral por equipe, foi o Centro Norte de Ginástica.

Texto: Jessé Lima/ Ascom Seel