Eliana anuncia contratação na Rede Globo: “Realizada e feliz”

Após 15 anos no SBT, a apresentadora Eliana anunciou oficialmente sua contratação pela Rede Globo. Por meio das redes sociais, ela publicou um vídeo exibindo seu novo crachá e mencionou o trecho da música de fim de ano da emissora, que diz “nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”.

No programa Fantástico do próximo domingo (30), a comunicadora vai falar sobre essa nova fase de sua carreira e revelar quais são os projetos em que se engajará na Globo.

– Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo! – acrescentou Eliana.

No último dia 23, a comunicadora apresentou seu último programa no SBT e homenageou a equipe que a acompanhou. Ela também chamou Silvio Santos de “mestre” e garantiu que levará os conselhos do empresário consigo “para sempre”.

Na mesma ocasião, a apresentadora Patrícia Abravanel pediu perdão a Eliana em nome da família Abravanel por qualquer ocorrido que possa tê-la ferido na casa.

– Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, todo o Grupo Silvio Santos e o SBT, te pedir que você nos perdoe. Que você vá sabendo que você é amada aqui. Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história – frisou a filha de Silvio.

