Clube do Remo vence o São Bernardo por 1 a 0 no Mangueirão e está na Série B do Campeonato Brasileiro

Com um gol de Ytalo, o Clube do Remo está na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2025, conquista esta diante do São Bernardo, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, lotado por uma torcida Fenômeno Azul de cerca de 50 mil pessoas. O Remo, que não começou bem o ano de 2024, perdeu o Parazão, saiu da Copa Verde e da Copa do Brasil de forma prematura, deu, de presente ao seu torcedor, diretoria, corpo técnico e funcionários de todas as patentes, este acesso e agora corre em busca de vaga na final da Série C.

Na própria Série C, a campanha do Clube do Remo teve altos e baixos, com o clube muitas vezes pertíssimo da maldita zona de rebaixamento. Mas, agora, o revés de forma positiva. E o Remo volta à Segundona depois de quatro anos ausente da competição. O Leão volta à Série B juntamente com o Volta Redonda, que não conseguiu, nesta temporada, furar a sua retranca. Foi esta uma campanha muito positiva, ao comando de Rodrigo Santana.

Na próxima rodada do Quadrangular de Acesso, o Clube do Remo vai buscar uma vaga na final da Série C, desta feita, fora de casa, contra o Botafogo, da Paraíba. O jogo será em João Pessoa. A missão do Leão é conquistar o Bicampeonato Nacional da Série C.

CONFIANÇA

A torcida azulina jamais desistiu, jamais arredou o pé para empurrar o Leão em todos as competições. Foram momentos de muito sofrimento, de muita angústia, dor, decepções. A coroação final foi acesso, para a Segundona, onde está o maior adversário do Remo, o Paysandu, que luta para fugir da zona de rebaixamento. Se escapar, serão três clubes do Norte na Série B, na semielite do futebol brasileiro, local onde Remo, Paysandu e Tuna já estiveram por muitos anos na década de 1970.

Assim, o tributo especial à torcida Fenômeno Azul, agora vitoriosa, com sabor de campeã desde já e sonhando com o Bicampeonato da Terceirona, título nacional.

O JOGO

Eram 16h30 quando a bola começou a rolar no gramado do Mangueirão. Uma tarde de domingo, dia dos Arcanjos São Rafael, São Miguel e São Gabriel. Os anjos parece que ali estavam para proteger o Leão do Norte. O Remo dominou desde o primeiro minuto da partida, criando muitas chances de gol. Apenas uma vez, o São Bernardo chegou a representar perigo para a rede do Leão Azul.

As jogadas eram feitas, mas a finalização não acontecia. O gol, o único da partida, da cabeça de Ytalo, saiu exatamente aos 47 minutos da etapa inicial. Antes, Marcelo Rangel fez uma brilhante defesa, livrando o Leão de sofrer um gol do São Bernardo, mas o contra-ataque veio na mesma pisada, com muita velocidade do lado azulino.

No segundo tempo, o Remo continuou fazendo pressão, empurrado pelo Fenômeno Azul. O resultado foi merecido e a festa estourou não apenas no Mangueirão, mas em toda a capital paraense. Na cabine da Super Rádio Marajoara, lá estavam com a equipe dos Titulares do Esporte, o diretor Leandro e a jornalista Marina Moreira, a Rainha do Sorriso.

