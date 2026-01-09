sexta-feira, janeiro 9, 2026
SEGURANÇA

CNH sem burocracia: Entenda como funciona a renovação automática para bons condutores

Medida oficializada pelo Governo Federal dispensa o processo tradicional para motoristas que não possuem infrações graves; veja as regras.

O Governo Federal oficializou, nesta sexta-feira (9), a renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida, assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, foca nos “bons condutores” — grupo que, segundo o Ministério, representou 70% das renovações entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Como funciona e quem tem direito? A renovação ocorre diretamente no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) assim que o documento atinge a data de vencimento. Para ser beneficiado, o motorista precisa cumprir os seguintes requisitos:

Histórico Limpo: Não ter registrado pontos ou infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

Cadastro Positivo: Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Idade: Ter menos de 70 anos (para motoristas entre 50 e 69 anos, a renovação automática é permitida apenas uma vez).

Observações importantes: A medida também se aplica a condutores que possuem validade reduzida por recomendações médicas, desde que não apresentem doenças progressivas que exijam novos exames presenciais frequentes.

Onde consultar? Por ser um processo 100% digital e gratuito, o motorista não precisa comparecer ao Detran. Assim que o sistema processar a renovação, o novo documento atualizado ficará disponível automaticamente no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Divulgação/Governo do PR

