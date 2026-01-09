Vídeo: Ônibus em chamas interdita totalmente a BR-381 na Serra de Igarapé

Incêndio ocorre no sentido São Paulo; motoristas enfrentam retenção e ainda não há previsão de liberação da pista.

Um incidente grave mobilizou equipes de emergência na manhã desta sexta-feira (9), no km 520 da BR-381 (Fernão Dias). Um ônibus de turismo, que seguia de Caruaru (PE) para São Paulo, pegou fogo e, devido à inclinação da Serra de Igarapé, desceu desgovernado pela rodovia enquanto era consumido pelas chamas.

Apesar do susto, os 47 passageiros conseguiram desembarcar antes que o fogo se alastrasse, saindo ilesos. Um detalhe intrigante chamou a atenção das autoridades: ao chegarem ao local, equipes da concessionária Autopista Fernão Dias e da PRF encontraram apenas os passageiros, pois os motoristas haviam abandonado o veículo.

O combate às chamas mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio de Igarapé, que enfrentaram dificuldades para acessar o trecho devido ao congestionamento. A PRF providenciou o transbordo das vítimas em um ônibus municipal. Após o rescaldo e a sinalização da carcaça no acostamento, a rodovia — que ficou totalmente interditada no sentido São Paulo — foi liberada por volta das 14h20.