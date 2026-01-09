sexta-feira, janeiro 9, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Ônibus em chamas interdita totalmente a BR-381 na Serra de Igarapé

Incêndio ocorre no sentido São Paulo; motoristas enfrentam retenção e ainda não há previsão de liberação da pista.

Um incidente grave mobilizou equipes de emergência na manhã desta sexta-feira (9), no km 520 da BR-381 (Fernão Dias). Um ônibus de turismo, que seguia de Caruaru (PE) para São Paulo, pegou fogo e, devido à inclinação da Serra de Igarapé, desceu desgovernado pela rodovia enquanto era consumido pelas chamas.

Apesar do susto, os 47 passageiros conseguiram desembarcar antes que o fogo se alastrasse, saindo ilesos. Um detalhe intrigante chamou a atenção das autoridades: ao chegarem ao local, equipes da concessionária Autopista Fernão Dias e da PRF encontraram apenas os passageiros, pois os motoristas haviam abandonado o veículo.

O combate às chamas mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio de Igarapé, que enfrentaram dificuldades para acessar o trecho devido ao congestionamento. A PRF providenciou o transbordo das vítimas em um ônibus municipal. Após o rescaldo e a sinalização da carcaça no acostamento, a rodovia — que ficou totalmente interditada no sentido São Paulo — foi liberada por volta das 14h20.

banner 300x100
Artigo anterior
Vídeo: Gerson desembarca em BH para assinar com o Cruzeiro em operação de R$ 170 milhões
Próximo artigo
CNH sem burocracia: Entenda como funciona a renovação automática para bons condutores

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner 320x320
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315