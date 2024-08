Confira a performance dos brasileiros nas Olimpíadas de Paris na sexta-feira. Veio o primeiro ouro. É Brasil!

A sexta-feira, 02, foi um dia de bons resultados para o time brasileiro. Ouviu-se finalmente o hino nacional no lugar mais alto do pódio: a judoca Beatriz Souza, de 26 anos, traz assim o primeiro ouro para o país. Em combate com a israelense Raz Hershko pela final da classe acima de 78 kg, a atleta paulista elevou o Brasil no ranking de medalhas.

Já Rafael “Baby” Silva, perdeu na estreia para o azerbaidjano Ushangi Kokauri, na categoria acima dos 100kg.

ATLETISMO

Valdileia Martins saltou 1,92 m e garantiu vaga na final, porém lesionou o tornozelo esquerdo e é dúvida para a última prova. No arremesso de peso, José Fernando “Balotelli” foi bem nos 400 m e está entre os dezoito melhores. No entanto, Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo perderam vagas nas semifinais dos 100 m e, infelizmente, Gabriele Santos também não vai à final, mas do salto triplo.

BASQUETE MASCULINO

Após a vitória da Grécia contra a Austrália, o Brasil garantiu vaga nas quartas de final, apoiado por sua conquista como um dos melhores terceiros colocados e por derrotarem o Japão por 102 a 84. O pivô Bruno Caboclo comandou o Brasil no basquete masculino e o resultado foi essencial para os brasileiros.

BOXE

Pela categoria dos meios-pesados até 81 kg, Wanderlei Pereira perdeu para Oleksandr Khyzhniak, da Ucrânia e dá adeus à disputa por medalha; Jucielen Romeu, na categoria peso-pena, até 57 kg, venceu Alyssa Mendoza, dos EUA e está classificada para as quartas de final.

NATAÇÃO

O Brasil foi com tudo, mas Kayki Mora nos 100 m borboleta não obteve vaga à final. Na prova dos 800 m livre feminino, Mafê não conseguiu o suficiente para ir à final dos 800 m livre. Ao fim do dia, o Brasil disputou com Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Guilherme Basseto e Kayky Mota o revezamento 4 × 100 m medley misto, e pôde terminar a prova entre os oito melhores.

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

Rayan Dutra, apesar de eliminado, conquistou o melhor resultado até então do país, com a nota de 56.370 na classificatória da ginástica de trampolim, mas não alcançou a classificação e ficou fora da final.

TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano não disputará a final olímpica por perder para o sueco Truls Moregard, por 4 a 2. Disputará, então, a medalha de bronze contra o francês Félix Lebrun, no domingo.

CANOAGEM DE SLALOM

Pepê Gonçalves conseguiu o segundo melhor tempo geral na classe do caiaque extremo. No feminino, Ana Sátila obteve a quinta colocação geral. Ambos continuam na disputa de medalhas.

TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano não obteve vaga na final ao deixar o sueco Truls Moregard liderar uma sequência de 10 pontos em sequência e ficou para trás, derrotado. Agora, o mesa-tenista disputará a medalha de bronze com o francês Félix Lebrun.

TIRO COM ARCO

Na disputa de duplas mistas no tiro com arco pelas oitavas de final, Ana Luiza e Marcus D’Almeida Caetano caíram frente à dupla mexicana por 5 a 1.

VÔLEI MASCULINO

Na manhã desta sexta-feira, o time brasileiro venceu o Egito, por 3 sets a 0, e garantiu vaga nas quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

VÔLEI DE PRAIA

Evandro e Arthur venceram os tchecos Perusic e Schweiner por 2 a 0 e avançam no mata-mata, enquanto Carol Solberg e Bárbara Seixas se tornam a dupla com a melhor colocação no Grupo E, ao derrotarem Stam e Schoon, da Holanda, por 2 sets a 1. Resultado conquistado na base da raça e no tiebreak.

VELA

No Ilca6, Gabriela Kidd alcança a 10ª colocação com 21 pontos perdidos, enquanto Henrique Haddad e Isabel Swan ficam com a 15ª colocação, no dingui misto (470). No llca7, Bruno Fontes está em 29°, após disputar quatro regatas. Martine Grael e Kahena Kunze ficaram com a oitava colocação na 49erFX.

Imagem: Agências Internacionais