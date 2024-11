Corinthians garante faturamento de R$ 26,5 milhões pelo elenco feminino!

O futebol feminino no Brasil tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos, com clubes de ponta alcançando marcos importantes em termos financeiros e esportivos. As Brabas, equipe feminina do Corinthians, fecharam a temporada com resultados financeiros impressionantes. Analisamos como essa equipe alcançou um faturamento recorde e o que isso significa para o futebol feminino no país.

As Brabas se posicionaram estrategicamente como uma potência do futebol feminino ao conquistar a Libertadores pela quinta vez e terminar como vice-campeãs do Campeonato Paulista, após uma emocionante disputa de pênaltis contra o Palmeiras. Esses feitos não só impulsionaram sua visibilidade, como também resultaram em um faturamento histórico, evidenciando a crescente viabilidade financeira do futebol feminino no Brasil.

Quais foram as principais fontes de receita das Brabas?

O desempenho financeiro do time feminino do Corinthians na temporada destacou-se por superar expectativas iniciais, refletindo o crescimento e o reconhecimento da modalidade. A seguir, apresentamos os principais números e fontes de receita da equipe:

Premiações em competições Libertadores : R$ 11,6 milhões pela conquista do título.

: R$ 11,6 milhões pela conquista do título. Brasileirão : R$ 2 milhões como campeãs.

: R$ 2 milhões como campeãs. Supercopa: R$ 600 mil pela vitória no torneio. Receitas de bilheteria Jogos como mandante renderam R$ 5,2 milhões ao longo de 20 partidas, indicando aumento na base de torcedores. Patrocínios comerciais Contratos de patrocínio até maio totalizaram R$ 3,9 milhões, sinalizando um crescente interesse comercial no futebol feminino.

Esses números, totalizando R$ 26,5 milhões, mostram um avanço significativo na modalidade e fortalecem a presença do Corinthians como referência no futebol feminino brasileiro.

Como o mercado de transferências impactou as finanças da equipe?

Uma das transações que chamou a atenção foi a venda da zagueira Tarciane para o Houston Dash dos Estados Unidos, por R$ 2,5 milhões. Transferências como essa são importantes não apenas para a visibilidade internacional do time, mas também para o fortalecimento de suas finanças. A negociação de jogadores é uma estratégia utilizada pelo clube para diversificar suas fontes de renda e investir no desenvolvimento das categorias de base.

Quais são os desafios e perspectivas para o futuro do futebol feminino?

Apesar dos avanços, o futebol feminino ainda enfrenta inúmeros desafios, como a desproporção de investimentos em comparação com o futebol masculino. Para manter e aumentar o ritmo de crescimento, é crucial garantir maior apoio de patrocinadores e uma estrutura adequada para formação de atletas. Além disso, a melhoria nas condições de trabalho e maior cobertura por parte da mídia são essenciais para consolidar esse esporte.

No entanto, o sucesso das Brabas serve como um modelo de inspiração para outras equipes e demonstra o potencial latente do futebol feminino, tanto no Brasil, quanto internacionalmente. À medida que mais clubes seguirem esse exemplo, o esporte poderá alcançar novas alturas, promovendo igualdade e novas oportunidades para as mulheres no futebol.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / @corinthiansfutebolfeminino