Seduc reúne educadores em formação sobre gestão escolar, estratégias e resultados

Para debater o papel da gestão escolar e falar sobre o planejamento para alcançar grandes resultados na educação da rede estadual de ensino paraense, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), reuniu cerca de mil educadores e gestores de todos os municípios do Pará no evento “Desenvolvendo competências em gestão escolar”, na Assembleia Paraense, em Belém, nesta terça-feira (26). A programação contou com a participação da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

A vice-governadora, Hanna Ghassan, parabenizou a secretaria de Educação (Seduc) e agradeceu a parceria da Fundação Getúlio Vagas. “Eu, como gestora pública, já há 30 anos, vejo esse momento que vocês estão vivendo, não apenas na educação, mas neste momento de gestão. Eu digo a vocês, tudo é importante numa gestão pública, mas aprendi ao longo dessa jornada que o mais importante na gestão pública é investir nas pessoas”.

“E hoje, o que vocês estão fazendo aqui, um curso de formação gerencial, isso eleva vocês a um novo nível, um novo nível de compreensão, de capacitação. A gente precisa parar, sair um pouco da nossa rotina, refletir tudo que nós vivemos durante o ano de 2024. Foi um ano intenso para todos nós, um ano de muitas realizações. Nós temos muito o que comemorar na área da educação e isso graças a uma gestão focada em resultados e vocês aqui são a prova disso, a prova de que é possível, sim, realizar. Estou falando como paraense, como mãe, como mulher quando agradeço a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram pela educação do nosso Estado. Nós queremos ver esse estado cada vez melhor e tudo passa pela educação, efetivamente, mais do que uma frase bonita, é uma realidade. Qualquer futuro que a gente tenha é através da educação”, destacou a vice-governadora, Hana Ghassan.

educadores da rede pública estadual da capital paraense, Região Metropolitana de Belém (RMB), Maracanã, Abaetetuba, Afuá, Altamira, Bragança, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Conceição do Araguaia, Curralinho, Itaituba, Mãe do Rio, Marabá, Monte Alegre, Óbidos, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Xinguara.

De acordo com o secretário de Educação, Rossieli Soares, é fundamental debater o processo de ensino-aprendizagem e perceber os avanços conquistados. “É sempre importante olhar de onde se saiu para onde se chegou. É a mesma coisa que a gente precisa medir do que a gente faz, de onde a gente sai. Nós não somos o melhor do mundo, nem tudo está resolvido. Nós temos problemas diversos e nós nunca escondemos isso. A nossa questão não é ter o problema, é entender que com o processo a gente tá evoluindo. É a mesma coisa para o nosso estudante. Se a gente não vai lá e não reconhece de onde ele saiu, para onde ele tá chegando, você não tem condições efetivamente de dizer para ele prosseguir na vida. É muito importante que a gente tenha a clareza dentro desse processo de preparação da área pedagógica, que a gente está fazendo um processo de revisão”, ressaltou.

A vice-governadora ainda falou sobre as expectativas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

“Eu não poderia deixar de aceitar o convite do Rossieli para estar aqui com vocês, porque é um momento único, esse momento de fechamento do exercício para gente avaliar, comemorar, porque muitas vezes a gente só se critica, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver aonde conseguimos chegar para valorizar esses momentos, e nós aqui do Pará, da educação, nós estamos olhando para frente. Nós queremos o primeiro lugar no IDEB, não é verdade? Que a gente possa continuar nessa motivação, nessa corrente do bem, para que a gente possa transformar vidas. Em relação à COP 30, muitos têm um certo preconceito contra as pessoas do Norte, não é verdade, mas eu costumo dizer que isso é normal, porque no caso da COP, todos gostariam de estar no nosso lugar. Todos queriam ser sede da COP. Estamos há 18 meses trabalhando para realizar, não apenas a COP na nossa capital, mas vamos realizar a melhor COP de todos os tempos porque nós somos capazes e vocês, na educação, são a prova viva disso, dessa capacidade”, disse Hana Ghassan.

Diretamente ligada à COP 30, a Seduc vai promover, em março de 2025, a 1st International Child & Youth Conference on Education and Climate Change (CYC) – a I Conferência Internacional Infantojuvenil sobre educação e mudança do clima – “Reflorestando Mentes”. O evento vai mobilizar estudantes da rede pública estadual e do mundo para discussão de soluções à agenda climática e para selecionar projetos a serem apresentados na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para 2025, em Belém.

O secretário de Educação também destacou a relevância do componente curricular de Educação Ambiental como uma iniciativa nova para a educação no país. “Eu quero falar de algo que a gente está buscando construir com vocês, que é uma nova visão para a educação brasileira e até para a educação mundial: a educação ambiental. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente começou a fazer o primeiro ano, mas eu acho que essa é uma área que a gente tem que avançar muito mais. Tem um acerto aqui, mas se a gente precisar fazer avançar mais ainda na formação, no apoio a esse professor, essa é uma oportunidade de aprendizado. A gente vai ter a ‘COP Jovem’ no mês de março aqui, que temos as escolas já selecionadas para participar e para além das escolas selecionadas, vamos ter um processo onde mais escolas vão poder participar de alguma maneira do enriquecimento disso, mas a coisa mais importante é como a gente pode gerar uma perspectiva diferente dos nossos jovens a partir desse componente que foi criado aqui no estado do Pará”, ponderou Rossieli Soares.

O dirigente Regional de Ensino (DRE) de Santarém, na Região de Integração do Baixo Amazonas, Francisco de Assis, o momento é fundamental para alinhar conhecimentos e estratégias com foco em bons resultados. “É de suma importância a presença dos nossos diretores na formação, visto que eles estão lá na ponta, são eles que fazem todo esse trabalho administrativo, pedagógico e financeiro nas nossas escolas para que essas ações possam acontecer e os nossos resultados possam aparecer. Então, essa formação proporciona um conhecimento muito grande para eles. Essa bagagem que eles já trazem da escola com a soma do que eles aprendem aqui, são essenciais e super importantes para que a gente continue sendo sucesso na nossa Diretoria Regional de Ensino”, disse.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará