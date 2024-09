Corujão conquista título do Cinquentão de 2024 no Casota

O time do badalado Corujão desbancou o favorito da equipe Amigos Para Sempre (APS) conquistando, no último domingo, 08, o título do Campeonato Cinquentão coordenado pelo Departamento de esportes do Casota, categoria Cinquentão, após derrotar a excelente equipe dos Amigos Para Sempre (APS) pelo placar de 1 a 0, gol de Preto já nos acréscimos do segundo tempo. O confronto agradou os torcedores, dirigentes e familiares dos jogadores que levaram seus incentivos desde os primeiros minutos de jogo aos atletas preferidos.

O jogo foi muito disputado pelos dois times que procuraram o gol, evitando uma possível decisão nas cobranças de penalidade como de fato não ocorreu.

Pedro Paulo foi árbitro da partida com uma atuação excelente, merecendo elogios das cartolagens dos times vencedores, perdedores e até dos próprios jogadores, tendo como auxiliares, José Maria Lima e Leonardo Silva.

Após o encerramento da partida houve a entrega das premiações ao comando dos diretores Luiz Cláudio, Telles, Marcelo e Paiva, que agradeceram em nome do presidente Sampaio todo apoio recebido das equipes disputantes durante todo o transcorrer da competição, principalmente, com relação ao pagamento das arbitragens e delegados dos jogos do campeonato.

“Daqui pra frente vamos trabalhar sobre os campeonatos Quarentão e Novos, que prometem muitas movimentações com relação às contratações que virão pela frente através das equipes e outra atração, segundo os coordenadores das competições, será a nível das premiações que serão anunciadas brevemente pelos diretores Luiz Cláudio, Paiva, Telles e Marcelo, com respaldo do presidente Sampaio.

Por outro lado, acontece hoje a reunião da Coordenação Geral dos Campeonatos, quando serão conhecidas as rodadas para o final de semana, assim com relação a arbitragem e delegados dos confrontos.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar