A Fundação Cultural do Pará oferece minicurso sobre projetos audiovisuais, as inscrições já podem ser feitas.

Começam nesta quarta-feira (11), as inscrições para o Minicurso de Elaboração e Produção de Projetos Audiovisuais, promovido pela Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará. As inscrições seguem até o dia 17 de setembro. O evento é gratuito com emissão de certificados aos concluintes.

O workshop propõe etapas de um projeto cultural, apresentando o contexto e os funcionamentos da estrutura dos editais e dos elementos de um projeto audiovisual, tendo como referência as Leis Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e o último edital da Fundação Cultural Pará (FCP).

O minicurso é voltado para estudantes de graduação, pesquisadores, professores, artistas e agentes culturais, mestres de cultura e associações de cultura. Além de experiência no campo da gestão e produção cultural, ter computador ou smartphone com acesso à internet e ter gmail.

As aulas começam no próximo dia 19 e seguirá nos dias 20,23, e 24 de setembro, das 9h às 11h, via Google Meet. O workshop é comandado pelo técnico em gestão cultural da Casa das Artes, Felipe Pamplona. Além disso, o curso oferecerá carga horária de 10h.

Serviço:

Minicurso de Elaboração e Produção de Projetos Audiovisuais

Período do Curso: 19, 20, 23 e 24 de setembro

Horário: das 9h às 11 h

Nº de vagas: 50 Vagas

Carga Horária: 10h

Local: Plataforma virtual Google Meet

Clique aqui para se inscrever.

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará