Vídeo: empresária viraliza com autenticidade em resposta a cliente

A empresária Itamara, dona de uma loja de semi-joias, ganhou destaque nas redes sociais por um motivo inusitado: sua resposta direta a uma cliente. O episódio, que viralizou rapidamente, gerou um debate sobre a importância da autenticidade no atendimento ao público.

Com uma postura espontânea e sem rodeios, Itamara mostrou como a transparência pode transformar uma simples interação em uma oportunidade de engajamento e visibilidade para pequenos negócios. O caso da Dona Mara Acessórios é um exemplo de como a autenticidade pode construir uma marca forte e conquistar a confiança dos clientes, indo além das estratégias de marketing tradicionais.

Se inscreva no canal: