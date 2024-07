DETRAN vai investigar Gusttavo Lima após seu filho de 7 anos aparecer em vídeo dirigindo

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu uma nota de repúdio em relação ao vídeo em que o filho mais velho de 7 anos do cantor sertanejo Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparece dirigindo um carro, com seu irmão mais novo ao lado. Em comunicado, o presidente do órgão, delegado Waldir, expressou que encaminhou à Polícia Civil um pedido para investigar a conduta dos pais. Ele destacou que repudia qualquer ação de figuras públicas que possa incentivar comportamentos similares na população, o que poderia resultar em sérios riscos de acidentes tanto em vias públicas quanto particulares.

O vídeo foi filmado em uma propriedade privada do casal e divulgado por Andressa em seu perfil no Instagram. Por estar em ambiente privado, os órgãos de trânsito não têm competência para atuar ou fiscalizar. Nas imagens, a criança aparece ao volante sem cinto de segurança, acompanhada pelo irmão mais novo.

É importante lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe que pessoas com menos de 18 anos e sem habilitação conduzam veículos. Além disso, estabelece que apenas crianças maiores de 10 anos podem ocupar o banco dianteiro de um veículo.

A nota do Detran-GO ressalta a preocupação com a segurança no trânsito e a responsabilidade das figuras públicas em promover condutas que estejam de acordo com a legislação e que não coloquem em risco a vida de outras pessoas.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação/Redes Sociais