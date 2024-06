Diego Falcão se pronuncia após demissão por apoiar PL antiborto

Demitido da seleção feminina de basquete do Brasil por se manifestar a favor do PL antiaborto, o preparador físico Diego Falcão se pronunciou, dizendo ter sido “difícil assimilar tudo”, mas destacando estar profundamente emocionado pelo apoio que recebeu de internautas após o ocorrido.

– Quero agradecer de coração a todos que me enviaram mensagens positivas, ligaram e manifestaram publicamente seu apoio. No início, foi muito difícil assimilar tudo, mas o apoio de vocês me emocionou profundamente – declarou ele em postagem nas redes sociais.

O profissional prometeu ainda que em breve se manifestará com mais detalhes.

– Em breve, vou falar com vocês, como sempre fiz na minha vida, me posicionar com clareza e transparência. Obrigado por estarem ao meu lado nesse momento. Não brinquem com as coisas de Deus! – acrescentou.

Diego Falcão deixou para reflexão uma frase dita pelo evangelista Billy Graham.

– “O mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o Evangelho porque ele exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo” – citou.

ENTENDA

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) comunicou, neste sábado (22), a demissão do preparador físico Diego Falcão, que integrava a comissão técnica da seleção feminina de basquete do Brasil. Falcão foi afastado em decorrência da repercussão de suas publicações contra o aborto nas redes sociais.

De acordo com o Globo Esportes, foram as atletas da seleção que se manifestaram contra Falcão por seu posicionamento a favor do projeto de lei 1904/2024, que compara o aborto após a 22ª semana de gestação com o crime de homicídio.

As jogadoras Clarissa dos Santos e Damiris Dantas, duas das principais da equipe, se manifestaram publicamente contra o treinador em suas redes sociais e o caso foi levado à CBB. Outras atletas também foram ouvidas antes da decisão final.

Diego Falcão fazia parte da comissão técnica da seleção feminina desde 2019. Após a demissão, o ex-preparador físico da seleção ganhou milhares de seguidores nas redes sociais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / YouTube / Podcast Podsport