Pesquisa: Eduardo Leite tem 59% de desaprovação em Porto Alegre

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem 59% de desaprovação e apenas 31% de aprovação em Porto Alegre, capital do estado. Os dados são da pesquisa AtlasIntel, que foi produzida em parceria com a CNN.

Já os que dizem não saber como avaliar o governador são 10%. Foram entrevistados 1.798 eleitores porto-alegrenses, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), entre os dias 9 e 14 de junho.

Entre que votou no governador no primeiro turno da eleição em 2022, ele tem aprovação de 64,9% e é desaprovado por 27%. Desse grupo, os que não não sabem como avaliar somam 8,1%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-09253/2024. As informações são da CNN Brasil.

Fonte: Pleno News/ Foto: Maurício Tonetto / SECOM