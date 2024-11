Donald Trump apresenta equipe de governo: veja os nomes

O presidente eleito Donald Trump já indicou nomes para compor seu gabinete e equipe administrativa, com chances altas de aprovação. Os anúncios começaram antes do Dia de Ação de Graças, respeitando o cronograma proposto por Trump.

No dia 21 de novembro, o indicado inicial para procurador-geral, Matt Gaetz, retirou seu nome da lista. Poucas horas depois, Pam Bondi foi anunciada como substituta. Confira outros nomes já definidos pelo presidente eleito:

Chefe de Gabinete- Susie Wiles

Primeira mulher a ocupar o cargo, Susie Wiles é uma estrategista política experiente, conhecida por liderar a campanha de Donald Trump. Ela também esteve envolvida em campanhas de figuras como Ronald Reagan e Rick Scott, além de ajudar a reconstruir a imagem de Trump após os eventos de 2021 no Capitólio.

Vice-chefe de Gabinete para Política- Stephen Miller

Stephen Miller é ex-assessor de Trump e uma figura central nas políticas de imigração do governo anterior. Ele terá como foco questões de segurança e imigração, incluindo estratégias rigorosas contra a entrada ilegal no país.

“Czar das Fronteiras”- Tom Homan

Tom Homan, ex-diretor do ICE (Imigração e Fiscalização Alfandegária), liderará o controle de fronteiras com foco na deportação de imigrantes ilegais. Sua experiência em segurança fronteiriça será essencial para o cumprimento dessas metas.

Secretária de Segurança Interna- Kristi Noem

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, será responsável pela segurança interna dos EUA. Ela trabalhará em conjunto com Tom Homan para fortalecer a segurança nas fronteiras e implementar políticas de imigração.

Embaixadora dos EUA na ONU- Elise Stefanik

Elise Stefanik, congressista de Nova York e defensora de Trump durante os processos de impeachment, será a voz dos EUA na ONU. Ela promoverá a agenda “America First” no cenário internacional.

Conselheiro de Segurança Nacional- Michael Waltz

Veterano de guerra e congressista da Flórida, Michael Waltz será responsável por estratégias de segurança internacional. Ele focará em desafios como o conflito na Ucrânia e as tensões com China, Rússia e Irã.

Chefe da Agência de Proteção Ambiental (EPA)- Lee Zeldin

Ex-congressista de Nova York, Lee Zeldin liderará a EPA, com planos para equilibrar políticas de desregulamentação e a promoção de altos padrões ambientais.

Secretário de Defesa- Pete Hegseth

Veterano militar e apresentador da Fox News, Pete Hegseth comandará o Departamento de Defesa. Ele trabalhará para fortalecer as forças armadas e manter a liderança militar dos EUA.

Embaixador dos EUA em Israel- Mike Huckabee

Ex-governador do Arkansas, Mike Huckabee tem uma relação próxima com Israel. Ele será responsável por fortalecer os laços com o país e apoiar iniciativas de paz no Oriente Médio.

Departamento de Eficiência do Governo- Elon Musk e Vivek Ramaswamy

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, e Vivek Ramaswamy, empresário e ativista, liderarão o novo departamento focado em reduzir a burocracia, reestruturar agências e otimizar os gastos do governo.

Diretor da CIA- John Ratcliffe

John Ratcliffe retorna ao cargo de diretor da CIA, onde supervisionará operações de inteligência e protegerá os interesses de segurança nacional dos EUA.

Conselheiro da Casa Branca- William McGinley

Ex-secretário de gabinete de Trump, William McGinley será responsável por garantir a implementação das políticas do governo na Casa Branca, alinhadas à agenda “America First”.

Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano- Scott Turner

Ex-jogador da NFL, Scott Turner liderará o HUD, com a missão de melhorar as condições habitacionais e promover o desenvolvimento urbano em comunidades carentes.

Cirurgiã-Geral dos EUA- Dr. Janette Nesheiwat

Médica e comentarista, Dr. Janette Nesheiwat assumirá o papel de cirurgiã-geral, trabalhando na promoção da saúde pública e no bem-estar dos cidadãos americanos.

Diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)- David Weldon

David Weldon, médico e ex-deputado, será responsável por liderar o CDC. Ele terá um orçamento de 17,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 100,3 bilhões) para coordenar políticas de saúde pública.

Chefe da FDA- Dr. Marty Makary

Cirurgião e autor, Dr. Marty Makary estará à frente da FDA, regulando alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais para a saúde pública.

Diretor do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB)- Russ Vought

Com experiência anterior no cargo, Russ Vought ajudará a definir as prioridades orçamentárias do governo Trump, otimizando a alocação de recursos.

Secretária do Trabalho- Lori Chavez-DeRemer

Congressista do Oregon, Lori Chavez-DeRemer assumirá o Departamento do Trabalho, buscando apoiar os trabalhadores americanos e fortalecer o mercado de trabalho.

Secretária de Imprensa da Casa Branca- Karoline Leavitt

Karoline Leavitt será a mais jovem a assumir o cargo de secretária de imprensa. Ela será responsável por representar a Casa Branca e comunicar as políticas do governo ao público.

As informações são da CBN News.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT/POOL