Durante Altas Horas, Davi dispara contra Mani: “Não soube respeitar meu momento”

Davi Brito, campeão do BBB 24, gravou sua participação no programa Altas Horas na tarde desta terça-feira (23/4). Como não poderia ser diferente, o ex-brother falou sobre a repercussão das notícias em torno de seu término com Mani Reggo. Além de confirmar o fim da relação, Davi afirmou que a comerciante baiana “não soube respeitar o momento” que vivia quando deixou o programa. A edição irá ao ar no próximo sábado (27/4).

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até, minha própria ex-namorada (Mani Reggo), ela terminou comigo, ela não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento”, afirmou Davi.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Divulgação