Prefeitura de Belém e Senac certificam mais de 30 alunos no curso de cuidador de idosos

A Prefeitura de Belém certificou os alunos concluintes do curso de cuidador de idosos. A certificação foi realizada na tarde desta terça-feira, 23, no auditório do

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Cerca de 33 alunos concluíram o curso promovido pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, e o Senac, e que teve o objetivo de profissionalizar as pessoas que já atuam como trabalhadores do cuidado.

Durante o curso, que durou três meses, os participantes aprenderam, com aulas práticas e teóricas, alguns cuidados como: banho no leito; aplicação de sondas e remédios; cuidados com a higiene.

Oportunidade

A aluna Rayane Amaral, de 24 anos, recebeu o certificado de conclusão do curso e comemorou a oportunidade. “Foi um curso de extrema importância para mim. É uma área que eu já atuei. Então, tive essa oportunidade e sou muito grata. Me proporcionou a teoria, a prática”, explicou Rayane.

Foram ofertadas 50 vagas, preenchidas por trabalhadores indicados pela Federação das Empregadas Domésticas da Região Amazônica (Fetradoram) e pela Associação das Cuidadoras de Idosos do Pará (ACI-Pará).

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, participou da certificação e destacou que a gestão municipal sempre atuou na área do cuidado. “Nos temos essa preocupação com o cuidado. O primeiro ato da nossa gestão já mostra o cuidado, que foi garantir a renda mínima com o Bora Belém”.

A iniciativa foi realizada em articulação com o projeto Ver-o-Cuidado, parceria da Prefeitura com a ONU Mulheres e apoiada pela Open Society Foundation, que visa implantar o Sistema Municipal do Cuidado em Belém. “Que conquista linda de vocês. Esse curso tem um significado especial, pela importância que tem essa profissão. Para nós, para a ONU Mulher, é considerado uma das profissões mais importantes do mundo”, comentou Virgínia Gontijo, representante da ONU Mulheres.

Segundo Georgina Galvão, coordenadora do Banco do Povo, a prefeitura já vem realizando diversos cursos e atendendo milhares de pessoas. “Atingimos mais de 2.700 pessoas atendidas e qualificadas pelo programas Donas de Si. E em cursos de várias qualificações”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Diney Souza