Empreendedorismo feminino: espaço “Pelo Futuro Delas” garante geração de renda para mulheres no Arraial do Pavulagem

Durante os quatro domingos de Arrastão, Equatorial Pará disponibiliza área exclusiva para microempreendedoras.

Neste domingo, 7, ocorre o último Arrastão do Pavulagem 2024. O evento, que colore as ruas de Belém durante a programação junina da cidade, tem o patrocínio da Equatorial Pará. E, em todos os quatro domingos de programação, a distribuidora de energia conta com o espaço “Pelo Futuro Delas”, com foco no empreendedorismo feminino.

A cada domingo, três microempresas diferentes, lideradas por mulheres, vendem produtos nesta área feita pela distribuidora de energia, das 8h às 13h, na praça Waldemar Henrique. O público pode encontrar artesanato, como bolsas e acessórios, alguns inclusive com a temática do Pavulagem.

Vale destacar que as empresas escolhidas são de mulheres com familiares que integram o Batalhão da Estrela, do Arraial do Pavulagem, como explica Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará.

“Além do fomento à cultura, a Equatorial Pará também busca trabalhar a geração de renda em seus projetos patrocinados. Muitas famílias fazem parte do Batalhão da Estrela e com o espaço ‘Pelo Futuro Delas’ buscamos oportunizar o trabalho dessas empreendedoras que muitas vezes são a única fonte de renda do núcleo familiar”, destaca Michelle Miranda.

Outros espaços da Equatorial Pará no Arraial do Pavulagem:

Inclusão

Para acompanhar os shows, ao final do percurso dos brincantes, na praça Waldemar Henrique, há o espaço “+ Inclusão” que oferece 20 vagas no local adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista e PCD’s. Cada inscrito tem direito a um acompanhante.

Para garantir o acesso ao local, a pessoa deve se cadastrar no link que está disponível na bio do Instagram da Equatorial Pará. Nele, serão requeridos os dados pessoais e a carteira PCD ou Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O cadastro gerará uma confirmação de inscrição. No dia do evento deve ser apresentado qualquer documento com foto do participante.

Inscrições: link na bio do Instagram da Equatorial Pará: https://www.instagram.com/equatorial.pa?igsh=ZWljbThjcnZzcWR0

E+ Reciclagem

A Equatorial Pará, através do projeto E+ Reciclagem, disponibiliza, neste último domingo do Arrastão, 1000 copos ecológicos com desenhos exclusivos para que os brincantes possam colecionar.

Para retirar um copo é necessário que o interessado leve até o posto do E+ Reciclagem, localizado na praça Waldemar Henrique, 10 unidades de garrafa pet, copos plásticos grandes ou latinhas. A ação ocorre das 10h às 13h.