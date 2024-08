Equatorial Pará orienta sobre cuidados ao utilizar piscinas

Distribuidora alerta sobre riscos e perigos ao realizar manutenção e ao utilizar esses espaços.

As piscinas de casas, parques aquáticos e condomínios são muito procuradas para diversão e alívio do calor. Por isso, a Equatorial Pará orienta sobre quais cuidados são necessários ao utilizar esses espaços, desde a instalação, até o que pode ou não ser usado nesses ambientes.

Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), quase 4% das mortes causadas por choque elétrico no Brasil em 2023, ocorreram em áreas de piscinas e similares. Esse número corresponde a 29 ocorrências fatais no país só no ano passado.

Por ser um local de lazer, muitas pessoas utilizam aparelhos eletrônicos como smartphones e caixas de som, entretanto o uso de carregadores e tomadas não é recomendado perto das piscinas, pois a água conduz eletricidade.

Para evitar acidentes graves ou até fatais, é necessário tomar providências, principalmente com a instalação da estrutura, como destaca Marcelo Tucunduva, executivo de Segurança da Equatorial Pará.

“Sistema de bombas, casa de máquinas, filtragem e iluminação, ou qualquer outro equipamento ligado à eletricidade, deve ser instalado por um profissional eletricista capacitado. Além disso, durante instalações e manutenções, a piscina deve ficar fora de uso e o local isolado”, reforça Marcelo.

Confira outras dicas para evitar acidentes elétricos em piscinas:

• Ao sinal de chuva iminente, saia da piscina e abrigue-se, pois, raios podem atingir seu corpo e a água é um bom condutor de energia;

• Verifique se as luzes subaquáticas estão piscando, se estiverem, chame o responsável pelo local ou se for em casa um eletricista;

• Antes de limpar a piscina com o limpador de metal, certifique-se de estar com o corpo seco, usando botas com solas de borracha e não encostar em fios elétricos;

• Organize fios elétricos em eletrodutos, para evitar que a água os atinja.