Semana do Folclore, dança, espetáculo teatral e mostra de cinema no Teatro Municipal de Ananindeua

A 1º Semana do Folclore de Ananindeua, segue até o dia 22 de agosto. Com organização da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e apoio da Fundação Centro Cultural Parque Vila Maguary – FPM. A programação conta com palestras sobre mercado e contação de histórias, vivências e sonoridades do carimbó, pintura corporal e confecção de figurinos.

Show “Canto de Atravessar”, com Márcio Montoril. Terça-feira, dia 20 de agosto, 18h;

Lançamento do curta-metragem “A cachoeira do rio Maguari-Açu”, da cineasta Elizabeth Santos;

Grupo Experiência apresenta “Ver de Ver-O-Peso”, no dia 22 de agosto, quinta-feira, 19h30.

A programação da 1ª Semana Municipal do Folclore é toda gratuita.

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, de sexta a domingo, o Circuito Norte de Dança chega ao Teatro Municipal de Ananindeua, com inicio da programação às 9h. Ingressos pelo site: http://www.dancadigital.com/cnd24/. Informações: Raissa Costa: (84) 99155-9202.

O Cine Apuí apresenta a Mostra Mercosul, na quarta-feira, dia 27 de agosto, com início às 16h. Entrada franca.

No dia 29 de agosto, quinta-feira, o Teatro Municipal de Ananindeua recebe montagem local do “Auto da Compadecida, às 19h. Ingressos na bilheteria do Teatro a R$ 8,00 ou 1kg de alimento não perecível.

No encerramento da programação do mês de agosto, o Teatro Municipal de Ananindeua recebe o espetáculo “Cicatriz”, da artista Sandrinha, nos dias 30 e 31 de agosto, sexta-feira e sábado, 20h. Ingressos R$ 10,00, na bilheteria do Teatro.

Teatro Municipal de Ananindeua

Serviço

Semana do Folclore

De 18 à 22 de agosto

Hora: 9h às 20h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Entrada Franca

Circuito Norte em Dança 2024

Dias: de 23 a 25 de agosto

Hora: 9h às 22h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Ingressos: http://www.dancadigital.com/cnd24/

Informações: Raissa Costa: (84) 99155-9202

Cine Apuí Apresenta: Divertidamente – Especial dia dos pais SEURB (Sessão Exclusiva)

Dia: 27 de agosto (terça-feira).

Hora: 16h.

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Cine Apuí Apresenta: Mostra Mercosul

Dia: 28 de agosto (quarta-feira).

Hora: 16h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Entrada Franca

Espetáculo O Auto da Compadecida

Dia: 29 de agosto (quinta-feira)

Hora: 19h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Ingressos: R$ 8,00 ou 1kg de alimento não perecível. Na bilheteria do Teatro.

Espetáculo Cicatriz, com a artista Sandrinha

Dias: 30 e 31 de agosto (sexta-feira e sábado)

Hora: 20h

Local: Teatro Municipal de Ananindeua

Ingresso: R$ 10,00 – Na bilheteria do Teatro

Fotos: Divulgação