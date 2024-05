Estação Cultural de Icoaraci abre inscrições para oficinas gratuitas de artesanato

A partir desta quarta-feira, dia 9 de maio, as portas da Estação Cultural de Icoaraci se abrem para duas oficinas imperdíveis de artesanato: customização de bolsas e bijuteria sustentável. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, na Rua Padre Júlio Maria, 937-995 (antiga Estação de Trem de Icoaraci).

As inscrições para as oficinas são gratuitas, mas limitadas às vagas disponíveis em cada uma delas. Os interessados devem se inscrever pessoalmente na Estação Cultural de Icoaraci até quinta-feira (10), no horário de funcionamento, das 9h às 17h. A iniciativa tem como objetivo promover a arte, a sustentabilidade e o desenvolvimento das habilidades artísticas dos moradores do distrito e da região.

As atividades, que ocorrerão entre 13 e 17 de maio, têm um total de 27 vagas disponíveis. A oficina de customização de bolsas, ministrada por Rafaela Silva, terá aulas das 14h às 18h e disponibilizará 12 vagas para participantes a partir de 16 anos. A atividade tem como objetivo ensinar técnicas de personalização de bolsas, possibilitando a criação de acessórios únicos.

Em paralelo, também de segunda à sexta (13 a 17), a oficina de bijuteria sustentável será conduzida por Michela Roque Costa. As aulas acontecerão das 9h às 11h, com 15 vagas disponíveis para pessoas a partir de 12 anos. O curso visa ensinar a confecção de brincos e fuxicos, incentivando o reaproveitamento de materiais na produção de novos itens.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará