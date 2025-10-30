quinta-feira, outubro 30, 2025
PARÁ

Estado lança plataforma eCult para modernizar gestão e acesso aos espaços culturais

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP), apresentou a plataforma digital eCult+  “Espaços Culturais + Governança”  que visa modernizar tanto a gestão dos espaços culturais públicos quanto o acesso da população a eles.

O lançamento oficial aconteceu nesta quarta-feira, 29 de outubro, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, com apresentação musical de Andrea Pinheiro e do Trio Paraense.

Na prática, a plataforma reúne, em um único ambiente virtual, informações sobre espaços culturais públicos cadastrados  mais de 70 já no sistema  e suas programações, além de permitir que produtores, gestores, artistas e público consultem, comparem e façam reservas ou solicitações online.

Além disso, o eCult+ disponibiliza um cadastro de prestadores de serviços da cadeia criativa  como iluminadores, cenotécnicos, técnicos, produtores  com objetivo de fortalecer a economia criativa no estado, gerar mais oportunidades de trabalho e valorizar quem atua na cultura.

Para a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, a plataforma “vem para simplificar o processo” para quem quer realizar eventos ou usar equipamentos públicos, tornando o trâmite mais ágil e transparente.

Imagem:Agência Pará

