Vídeo: ladrão de cueca invade assistência técnica e furta vários celulares

Um caso de arrombamento seguido de furto chamou a atenção dos moradores de Alenquer, no Pará, pelo modo inusitado de ação do criminoso. Imagens de segurança revelaram que um indivíduo invadiu uma assistência técnica na cidade vestido apenas com cueca para cometer o delito.

O elemento conseguiu adentrar o estabelecimento e, em seguida, furtou diversos aparelhos celulares. A ocorrência foi registrada como “arrombamento seguido de furto”.

As autoridades locais estão investigando o caso para identificar e localizar o suspeito, que protagonizou a cena bizarra antes de fugir com os aparelhos eletrônicos.

