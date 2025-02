Evangélicos – Igreja do Evangelho Quadrangular – IEQ, uma das que mais cresce no Brasil

O ano de 2025 começou com força total, e a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) já deu início à sua jornada de eventos nacionais e estaduais que prometem edificar, inspirar e transformar milhares de vidas. Membresia e liderança da IEQ podem se preparar para um ano repleto de oportunidades para crescer espiritualmente, conectar-se com a visão da igreja e viver momentos marcantes em comunhão.

Desde o começo deste mês de janeiro, os eventos têm mobilizado membros de norte a sul do país. Um destaque foi o All Togehter que aconteceu no dia 04 de janeiro, sábado em Belo Horizonte e região Metropolitana. A primeira reunião de planejamento ministerial reuniu todas as coordenadorias do estado de Minas em vários lugares de forma presencial e também online. Foram também apresentados os novos coordenadores estaduais, os novos projetos e agenda para o ano de 2025.

Outro destaque é o “Treinamento Mission Day” no Mato Grosso, a celebração do “Dia do Homem Quadrangular”, e os encontros regionais simultâneos do GMH (Grupo Missionário de Homens), marcados para o dia 25 de janeiro em diversas localidades. Esses eventos inauguram oficialmente o calendário anual da IEQ. Para mais detalhes e todas as datas comemorativas, acesse o calendário oficial de eventos da igreja, disponível através de um link no final desta matéria.

Fevereiro e março: O Impacto Continua

O mês de fevereiro traz o Mega Culto Online (3) com o pastor Mario de Oliveira, Presidente Nacional da IEQ, que une o ministério em uma só fé e propósito, e o “Mission Teen” em Belo Horizonte/MG, impactando jovens com uma visão missionária. Em março, teremos a “Semana da Visão do Trilho do Crescimento”, um marco de ensino através de lives, além do “Seminário UNIORA Etapa Norte”, no Acre, e mais um treinamento “Mission Day” no Maranhão.

Abril e maio: Intensidade e Mobilização

Em abril, a IEQ viverá momentos sobrenaturais onde o agir de Deus inundará nossas igrejas e vidas através dos 21 dias do “Jejum da Vitória”, um tempo de consagração e busca pelo sobrenatural. Teremos também no dia 07, dia mundial da Saúde, mais uma edição da live “Médico dos médicos” com o Pr. Mario de Oliveira. O “SOS Igreja Viva” promoverá ações evangelísticas transformadoras por todo o Brasil, enquanto a juventude será celebrada de 21 a 25 de abril com a GFQ Week-Lives.

Em maio, a programação inclui a celebração do Dia do Diaconato Quadrangular e do Dia do Adolescente Quadrangular no dia 1º, além do Seminário UNIORA – Etapa Centro-Oeste em Campo Grande/MS, no dia 10. No dia 17, será realizado o Treinamento Mission Day no Rio Grande do Norte, seguido pelo Fipas Camp, que acontecerá entre os dias 23 e 25. Para encerrar o mês com impacto, teremos o Dia da Evangelização Mundial no dia 31.

DESTAQUES DO MEIO DO ANO

O mês de julho marca um dos momentos mais aguardados do ministério: a 74ª Convenção Nacional de Pastores – “Que Ele Cresça”, que acontecerá em Itajaí, Santa Catarina entre os dias 22 e 24. Este evento reunirá milhares de pastores e líderes de todo o Brasil para um tempo de renovação espiritual, crescimento e alinhamento ministerial. Além disso, o “S.I.M. – Semana de Intercessão Missionária” de 14 à 20 de julho, o “All Together “, voltado para secretários estaduais e o Seminário UNIORA – Etapa Sul também será em Itajaí. Esses eventos proporcionarão momentos de unidade e muito aprendizado.

Agosto a Novembro: Grandes eventos

De agosto a outubro, a programação da IEQ estará repleta de momentos especiais para fortalecer vínculos e ampliar a comunhão. Em agosto, o Mega Culto Online (4) abrirá o mês com muita inspiração, seguido Treinamento Mission Day em Rondônia (16). No dia 22, será celebrado o Dia do Esquadrão Quadrangular, reforçando a missão, o impacto social e evangelístico do motoclube da IEQ.

Setembro chega com eventos de grande relevância, como o Seminário UNIORA – Etapa Sudeste, em Belo Horizonte (13), e o Congresso Nacional da CHOMNEQ, em Gramado/RS (14). O mês ainda contará com o Congresso Nacional de Casais (20) e o Encontro de Líderes de Missões das Américas, realizado de 26 a 28 em São Paulo, Capital. Em outubro, destacam-se o Dia do Pastor Quadrangular (5), seguido pela celebração do Dia da Mulher Quadrangular (9). Entre os dias 9 e 15, será realizada a Semana Nacional da Educação Bíblica & Teológica, promovendo o ensino e o crescimento espiritual. No dia 10, acontece o Encontro Nacional da Liderança GFQ, em São Paulo, reunindo líderes de todo o Brasil para momentos de capacitação e inspiração.

No mês de novembro o mês e, que celebramos mais um ano de fundação da nossa igreja teremos o Seminário UNIORA – Etapa Nordeste, em Salvador, Bahia (8) e o aguardado Congresso Nacional de Mulheres, liderado pela pastora Bianca da Oliveira, O evento ocorrerá de 21 a 23 em Itajaí/SC. Encerrando o mês, celebraremos o Dia do Artista Quadrangular (22), uma data dedicada aqueles que usam seus dons e talentos para o Reino Deus.

ENCERRAMENTO COM PROPÓSITO

O ano será encerrado com o “Dia da Acessibilidade e Inclusão Quadrangular”, um marco de amor e inclusão, destacando o compromisso da IEQ com todas as pessoas e o Mega Culto Online que será no dia primeiro de dezembro. Esses são alguns dos eventos destacados na agenda oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, abrangendo programações nacionais e estaduais.

A Igreja do Evangelho Quadrangular convida você e toda a sua família a fazerem parte desses momentos únicos. Acompanhe a programação local e estadual, acesse ao Calendário Oficial de Eventos da IEQ neste link e esteja pronto para viver um ano extraordinário. Que venha 2025, um ano de conquistas, celebrações e de caminhar ainda mais próximo ao propósito de Deus. Que Ele cresça!

Imagens: Reprodução