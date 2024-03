Fabiana Justus agradece doador de medula: “Me deu 2ª chance”

A influenciadora Fabiana Justus publicou uma carta aberta, nas redes sociais, expressando profunda gratidão ao seu doador de medula óssea. Mesmo sem saber quem foi o responsável pela boa ação, ela quis manifestar seu apreço pela pessoa que deu a ela uma “segunda chance”.

– Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos… mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ah, se todos no mundo fossem assim… Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso você está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta – escreveu, exibindo fotos do dia em que recebeu a nova medula.

Na sequência, a filha de Roberto Justus enalteceu a Deus por essa conquista.

– Estou escrevendo como se você [doador] estivesse lendo, porque me dá uma sensação boa poder agradecer. Enquanto não posso escrever de verdade pra você, escrevo aqui na minha imaginação. E enquanto não posso lhe agradecer pessoalmente, agradeço a Deus! Deus maravilhoso que me deu tantas bênçãos na vida e hoje me deu mais essa. Um doador 100% compatível comigo. Meu “gêmeo” de medula! Desde o dia que soube que encontraram, eu só agradeço. E seguirei eternamente grata – frisou.

Fabiana ainda afirmou que há um “caminho pela frente” e precisará aguardar a “pega da medula”, expressão que se refere ao momento em que a taxa de plaquetas alcança 20.000/mm³ e os leucócitos superam 500/mm³ sem a necessidade de transfusão por dois dias consecutivos.

– Depois, continuar me cuidando e isolada por um tempo fazendo bastante acompanhamento. Mas tenho que comemorar as vitórias e a de hoje foi GIGANTE! Agora peço a vocês, por favor, MUITA energia na nossa corrente maravilhosa de amor, para que a medula pegue e dê tudo certo! – finalizou.

