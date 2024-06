Famoso apresentador, Michael Mosley é achado morto em ilha

O apresentador britânico Michael Mosley, conhecido por seus experimentos extremos em nome da ciência, foi encontrado morto neste domingo, 9, na ilha grega de Simi. Desaparecido desde quarta-feira, 5, Mosley saiu para uma caminhada e não retornou. Seu corpo foi descoberto em uma área rochosa e será transportado para Rodes para identificação oficial.

O paradeiro de Michael foi identificado nesta manhã por um barco tripulado por uma equipe de resgate e pelo prefeito da ilha, Eleftherios Papakalodoukas. À Associated Press, o gestor disse que a vítima estava a cerca de 20 metros acima da praia de Agia Marina, parecendo ter caído em uma encosta íngreme. O comunicador estava com roupas e acessórios idênticos aos descritos na última vez que foi visto.

A perícia ainda vai apurar a causa, o contexto e tempo da morte, mas um policial já adiantou que o corpo tinha sinais de que estava sem vida há alguns dias.

A esposa de Mosley, Clare Bailey Mosley, confirmou a morte em um comunicado emocionado, expressando sua tristeza pela perda do marido. Clare destacou a dedicação de Mosley às suas investigações científicas e seu espírito aventureiro.

“Não sei bem por onde começar com isso. É devastador ter perdido Michael, meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido. Tivemos uma vida incrivelmente abençoada juntos. Nós nos amávamos muito e éramos tão felizes juntos. Estou incrivelmente orgulhosa de nossos filhos, da resiliência e do apoio deles nos últimos dias. Minha família e eu fomos enormemente consolados pela demonstração de amor das pessoas ao redor do mundo”, disse Clare.

Nascido na Índia em 1957 e educado na Inglaterra, Michael Mosley, de 67 anos, ficou famoso por seus documentários na BBC, nos quais submetia seu corpo a testes rigorosos para investigar dietas e teorias médicas. Entre seus experimentos mais notórios, ele injetou veneno de cobra no próprio sangue e conviveu com tênias no sistema digestivo por semanas.

O óbito repentino fez com que a Rede Globo cancelasse a estreia da série Noite Sem Fim, neste domingo, a fim de cobrir o assunto da morte de Mosley no Fantástico.

A BBC lamentou a perda de Mosley, elogiando sua capacidade de tornar temas complexos acessíveis ao público e sua paixão por promover um estilo de vida saudável.

“Ele foi um brilhante divulgador científico e produtor de programas, capaz de tornar simples os assuntos mais complexos, mas também era apaixonado por envolver e entreter o público, inspirando a todos a viver uma vida mais saudável e plena”, declarou a emissora.

Imagem: Reprodução