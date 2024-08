Jair Bolsonaro rebate aos ataques do ditador Nicolás Maduro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu às declarações feitas pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta terça-feira (20), em suas redes sociais. Em uma live nesta segunda-feira (19), o autocrata disse que o líder conservador teria praticado uma “sabotagem” nas eleições presidenciais no Brasil em 2022.

Maduro afirmou que Bolsonaro não quis reconhecer a vitória de Lula por seguir um “roteiro extremista de direita” e por tentar sabotar as eleições e questionar a vitória de Lula no Supremo Tribunal Federal (STF). Maduro classificou como “palavra santa” a decisão da Corte confirmando a eleição do petista.

O ditador também acusou o ex-presidente de articular os atos de 8 de janeiro enquanto viajava para Miami, nos Estados Unidos, no final de 2022. Para o presidente da Venezuela, o 8 de janeiro buscava um golpe de Estado e um assalto às instituições brasileiras, cujos manifestantes foram treinados e preparados com o apoio de policiais.

Em poucas palavras, Jair Bolsonaro desqualificou o ditador em seu perfil na rede social X.

– Quando algum ditador socialista, cupincha do Lula, o acusa de alguma coisa, é a certeza que você está no caminho certo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Alan Santos/PR; Foto: EFE/ Ronald Peña R.