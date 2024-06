Federais dão mais um golpe no narcotráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Belém

Agentes da Polícia Federal efetuaram a prisão em flagrante de duas mulheres por volta de 2h30 na madrugada desta quarta-feira, 26, no Aeroporto Internacional de Belém. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo de Polícia Aeroportuária, da PF no Pará, identificaram duas mulheres, que posteriormente descobriu se tratar de mãe e filha, carregando aproximadamente quatro quilos de cocaína.

As mulheres, uma das quais possui dupla nacionalidade (brasileira e francesa), carregavam cápsulas do material, que foi testado preliminarmente e constatou-se tratar de substância compatível com cocaína. Elas transportavam as cápsulas junto ao corpo e uma delas levava parte do material na região genital e no ânus.

A abordagem ocorreu antes do embarque no voo que partia de Belém, com escala em Guarulhos/SP, tendo como destino o Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, em Paris, capital da França.

As presas foram levadas para a Superintendência da Polícia Federal no Pará e em seguida serão encaminhadas para o sistema prisional do Estado do Pará.

Imagens: Ascom/SRPF/PA