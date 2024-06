Festividade de Santo Antônio de Lisbôa encerra programação cultural com um domingo inteiro de shows

A tradicional festividade de Santo Antonio de Lisboa que vem acontecendo desde o dia 31.05, com missas e trezenas todos os dias, em diversos horários, na Capela da Praça Batista Campos e na Igreja Matriz da Rua São Miguel, encerra sua programação cultural neste final de semana.

Com shows, danças folclóricas tradicionais da quadra junina e barracas de comidas típicas da época junina, o domingo terá uma programação especial que terá início às 9h30 com a Banda Balada Kids. Em seguida, Adilson Alcântara, Olívia Melo, Thiago Costa e Adson Paranhos se apresentam até às 20h, garantindo um domingo especial para as famílias.

A programação religiosa segue até o próximo dia 13.06, dia do santo padroeiro, quando ocorrerá o encerramento da festividade.

Serviço:

Programação Religiosa:

Missas e Trezenas de Santo Antonio na Igreja Matriz e na Capela da Batista Campos

Às 06h30, 12h00, 17h00 e 19h00.

Programação Cultural:

Praça Batista Campos:

08.06 – Red Velvet (18h00) e Carol Diva (20h00)

09.06 – Balada Kids (09h30), Olívia Melo (12h00), Adilson Alcântara (18h00) e Thiago Costa (20h00)

Centrão (Rua São Miguel)

08.06 – Adson Paranhos (20h30)

09.06 – Banda Pai D’Égua (20h30)

Imagem: Divulgação