FICCO deflagra operação para o combate ao tráfico de drogas

Nesta quarta-feira, 04, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA) deflagrou a operação “Saldo Devedor” em cinco estados do país. Foram presos 35 suspeitos envolvidos no tráfico de drogas e fazem da tesouraria da organização criminosa “Comando Vermelho”.

“Essa é uma operação integrada não só na fase de deflagração, mas também desde a fase de investigação. Então, ela teve uma capilaridade muito grande nesses moldes. A FICCO do Pará tinha feito mais operações aqui em Belém e região metropolitana. É a primeira operação que a gente faz, assim, tendo uma capilaridade maior. Belém, região metropolitana e interior do estado”, pontuou o delegado da Polícia Federal da FICCO, Lucas Sales

Foram presos dois em Santarém, três em Oriximiná, um em Castelo dos Sonhos (PA), Curuá (PA), Garrafão do Norte (PA), Benevides (PA), Laranjal do Jari (AP), Barcarena (PA), Bragança (PA), Faro (PA), Maracanã (PA), Breu Branco (PA), Santarém (PA), Tailândia (PA), Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Biguaçu (SC).

Nove mandados foram cumpridos em estabelecimentos prisionais (PA, SC e RJ). Ainda em Belém, um alvo teve três mandados; em Sinop/MT, um alvo teve dois mandados.

A operação Saldo Devedor surgiu de uma investigação, a partir da prisão de um homem e uma mulher, feita pela Ficco/PA, em maio deste ano, no município de Santa Bárbara/PA, na Região Metropolitana de Belém. Os presos eram alvos de mandado de busca e apreensão, mas foram flagrados com 1,5 quilo de cocaína e crack embalados para venda.

“Em aprofundamento dessas investigações que focam no núcleo financeiro da organização, nós conseguimos identificar 52 tesoureiros regionais que tinham como função arrecadar e controlar, prestando contas a essa tesouraria geral. Dentre esses, três foram presos, restam dois ainda que estão em liberdade, porém são foragidos e já temos trabalhos em curso para que sejam também presos e cumprido esses mandados de prisão”, detalhou o delegado da Polícia Civil da FICCO, Vitor Fontes.

Com análise do material apreendido, foi possível identificar outros participantes do grupo criminoso. A investigação aponta que a flagrada seria responsável pela contabilidade do tráfico de drogas de determinada área para o Comando Vermelho, facção criminosa com atuação em todo o Estado do Pará.

O crime apurado na operação é de integrar organização criminosa, mas também são apurados tráfico de drogas, extorsões e homicídios.

A operação de hoje é parte da estratégia contínua da Ficco/PA, que é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O objetivo principal da Ficco/PA é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado no estado, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e às facções criminosas que atuam na região.

Imagens: Divulgação