Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para ir à missa de 7º dia

Após receber autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “em cima da hora”, para ir ao velório da mãe do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro antecipou a solicitação para ir à missa de sétimo dia.

A decisão tardia do magistrado não concedeu tempo hábil para que o líder da direita comparecesse ao velório, nesta terça-feira (3), em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, foi ao ato fúnebre e representou o ex-chefe do Executivo.

Nesta quarta-feira (4), o ex-presidente pediu à Suprema Corte para comparecer ao ato religioso na próxima segunda-feira (9).

Por decisão de Moraes, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de se comunicar há 300 dias. A proibição impossibilita o contato entre investigados no inquérito que apura um suposto golpe de Estado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Frame de vídeo / YouTube / Metrópoles