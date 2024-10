Fiscalização integrada da Base Antônio Lemos apreende 2 quilos de entorpecentes

Durante fiscalizações, equipes integradas da Base Fluvial Antônio Lemos, em Breves, no Marajó, realizaram a apreensão de mais de 20 kg de entorpecentes análogo à maconha. A carga era transportada dentro de um veículo numa embarcação que tinha como destino a capital paraense e foi pega no sábado (19).

A apreensão ocorreu durante vistorias de rotina na embarcação “Amazon Star”, que havia saído de Manaus (Amazonas) e trafegava pelo rio Tajapuru. Com uso de um cão de faro para narcóticos do Batalhão de Ação com Cães (BAC) um veículo foi indicado com suspeita e, durante a busca, foi encontradao o entorpecente.

A equipe policial iniciou as apurações sobre o proprietário do veículo e do entorpecente. Foi então informado à equipe que o dono do veículo não se encontrava na embarcação, e que o carro seria apenas desembarcado em Belém. Os entorpecentes foram apreendidos e transportados para delegacia da Polícia Civil em Breves para procedimentos cabíveis.

Em mais uma operação de fiscalização com êxito, a efetividade das forças e o posicionamento estratégico da base fluvial demonstram-se essenciais para o combate ao narcotráfico, aponta o diretor do Grupamento Fluvial, coronel José Vilhena. “Dentro do contexto da região amazônica e graças ao trabalho incansável da nossa equipe e às parcerias estratégicas, conseguimos apreender 21 kg de drogas. Isso demonstra a efetividade da nossa base fluvial no combate a esse crime”, informou.

Imagem: Agência Pará de Notícias