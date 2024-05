Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense consegue doações ao RS

A equipe da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep) contabilizou, na segunda-feira (20), as doações de cestas básicas feitas em prol das famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS). As doações são resultados da campanha “Vamos Ajudar o Rio Grande do Sul”, organizada pela Fundação nos dias 16 e 17 de maio, que envolveu funcionários, familiares e amigos numa corrente de solidariedade pela população gaúcha.

A ação da Fadep teve como propósito somar esforços à iniciativa da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), que mobilizou a comunidade escolar por meio da campanha “A Educação do Pará Abraça o Rio Grande do Sul”, para a arrecadação de itens fundamentais como água, absorvente, fralda, mamadeira, toalha, cesta básica, sabonete, creme dental e cobertor.

As cestas básicas arrecadadas durante os dois dias de ação da Fadep serão transferidas para um dos pontos de coleta da Seduc.

Criada em maio de 2023, a Fundação tem como missão promover melhorias nas escolas públicas estaduais, a partir de projetos em obras de infraestrutura física mais complexas. Também é responsável pela elaboração de estudos em novas tecnologias construtivas, bem como promover melhorias do transporte, alimentação escolar e mobiliário das escolas.

A Fadep trabalha no levantamento das necessidades de cada unidade de ensino, a partir das demandas apresentadas pela Seduc.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação