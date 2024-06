Galerias Theodoro Braga e Benedito Nunes apresentam a exposição “Permanência”

As galerias Theodoro Braga (GTB) e Benedito Nunes, em Belém, abre as portas para a exposição “Permanência”, que faz parte do projeto ‘Acervo em Movimento’. O objetivo da exposição é mostrar as diferentes linguagens e expressão que compõem o local.

A exposição traz 44 obras, dentre estas: fotografias, pinturas, esculturas de diferentes artistas, sendo eles regionais, nacionais e internacionais e reúne as peças públicas que compõem o acervo da Galeria Theodoro Braga.

Serviço: Exposição “Permanência”

Horário: das 9h às 17h

Local: Galeria Theodoro Braga e Benedito Nunes, noCentur

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Foto: Divulgação