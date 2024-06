Estado inaugura a primeira arena gamer pública da região norte

Foi inaugurado a primeira Arena Gamer Pública da região Norte, no Mangueirão, em Belém. O novo espaço vai funcionar de forma gratuita, e vai atender jovens e adultos que buscam se tornar cyberatletas profissionais e também para aqueles que desejam se especializar em áreas como livestreaming, e-sports caster e design, multimídia.

No local irá acontecer treinos, competições regulares e programações especiais, tais como workshops e cursos em variadas áreas deste mercado, tornando-se um importante polo de inclusão digital, aprendizagem e transformação social para os participantes.

Com capacidade para receber até 18 competidores e 30 espectadores, a Arena Gamer é totalmente climatizada e conta com computadores gamer de última geração, monitor gamer 144hz, periféricos gamers de alta performance, internet fibra óptica dedicada e cadeira gamer profissional, possibilitando um treinamento de alto nível para todos os participantes. Além disso, o espaço também conta com um lounge para descanso e um mini estúdio de transmissão, onde será ministrado o curso de livestreaming e transmissão das competições realizadas no local.

O funcionamento será dividido em duas etapas, sendo a primeira voltada para a capacitação de novos instrutores e a segunda para agendamentos do espaço, que iniciarão a partir do dia 15 de julho, por meio do e-mail arenagamermangueirao@seel.pa.gov.br. Equipes poderão agendar o espaço para utilização por 3 horas e competidores que desejam utilizar de forma individual, será disponibilizado o tempo de uso de 2 horas.

