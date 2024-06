Usina da Paz Bengui realiza Feirinha Junina em Shopping de Belém

À Feirinha Junina da Usina da Paz Benguí, que esta sendo realizado em Belém, desde o último sábado (1), reúne o trabalho de 15 empreendedoras atendidas pelos cursos e atividades da UsiPaz para a venda e customização de adereços e itens para a quadra junina.

A programação da Feirinha Junina da estação seguirá no Parque Shopping até o dia 30 de junho. A feirinha é uma ótima oportunidade para quem deseja comprar produtos específicos da época mais dançante do calendário.

Serviço: A Feirinha Junina da Usina da Paz Bengui segue até o dia 30 de junho, no Parque Shopping (Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde, Belém), de acordo com os horários de funcionamento do Shopping.

Foto: Adan Costa (Nucom Seac)