Governo Lula considera revisar contratos com Starlink, de Elon Musk, após embate do empresário com Alexandre de Moraes

Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação Social – Secom, anunciou ontem, segunda-feira, 08, que o governo está considerando uma revisão dos contratos com a Starlink, empresa liderada por Elon Musk, focada na geração de energia. A revisão surge em um contexto de tensões crescentes, onde Musk, também à frente da rede social “X” (anteriormente conhecida como Twitter), desafiou abertamente Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em relação às diretrizes judiciais destinadas a combater a disseminação de “fake news” nas eleições.

“Nós consideraremos revisar todos os contratos que temos com a Starlink em relação à geração de energia globalmente”, afirmou Pimenta, marcando uma posição firme contra qualquer tentativa de desafiar a ordem constitucional brasileira. O embate se intensificou no sábado, quando Musk respondeu a um tweet de janeiro de Moraes, criticando a ação como “censura” e, posteriormente, sinalizando uma suposta ameaça à liberdade de expressão no Brasil.

Além disso, Pimenta ressaltou a importância de ações judiciais eficazes diante dos riscos apresentados pela conduta da plataforma “X” sob a liderança de Musk, acusando-a de facilitar a atividade de indivíduos classificados como “criminosos”, inclusive aqueles procurados pela Interpol.

Imagem: Agência Brasil