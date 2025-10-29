Vídeo: a “embaixadorinha” do Pará: filha de Helder Barbalho vira Gusttavo Lima em fantasia de halloween

O clima de Halloween rendeu uma fantasia inusitada e muito divertida na casa do governador do Pará, Helder Barbalho. A pequena Heva, filha do governador, roubou a cena nas redes sociais ao surgir fantasiada de ninguém menos que o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O registro da “Embaixadorinha” foi compartilhado em vídeo por seu irmão, Helder Filho, e a originalidade da fantasia rapidamente conquistou os internautas. Heva apareceu caracterizada com um visual que remete ao artista, gerando risos e comentários de surpresa pela escolha criativa e bem-humorada para o Dia das Bruxas. O vídeo se tornou um sucesso instantâneo, demonstrando o carisma da criança.

