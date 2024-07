Hydro lança o Talento Técnico, novo programa de estágio de nível técnico no Brasil

A Hydro, líder global de alumínio e energias renováveis, abriu inscrições para o Talento Técnico, programa de estágio para estudantes de cursos técnicos. As inscrições podem ser realizadas neste site até o dia 31 de julho. A empresa busca alunos dos cursos de Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Química, Mineração e Administração. São 26 vagas, distribuídas nas cidades de Barcarena, Paragominas, Tomé-Açu e Rio de Janeiro. Os candidatos devem estar vinculados às escolas técnicas credenciadas pelo Ministério da Educação.

Para se candidatar a vaga, é preciso ter 18 anos ou mais, residir na região de atuação da Hydro (Barcarena, Abaetetuba, Paragominas, Tomé-Açu e Rio de Janeiro), ser estudante de curso técnico à noite, aos sábados ou no modelo EAD e ter pelo menos 1 ano letivo sobrando a contar do início do Programa de Estágio. O estágio requer uma disponibilidade para estagiar por pelo menos 12 meses, com carga horária de 6 horas diárias.

Em Barcarena, as pessoas selecionadas irão estagiar na Hydro Alunorte ou Albras. Em Paragominas, o estágio ocorrerá na mina de bauxita. Em Tomé-Açu, o estágio será na estação de bombeamento do mineroduto. E no Rio de Janeiro, a oportunidade é para o escritório da Hydro REIN.

O programa de estágio será realizado durante 12 meses, com possibilidade de prorrogação. Ao ingressar na Hydro, as pessoas selecionadas terão benefícios como bolsa-auxílio em valor compatível com o mercado, auxílio-alimentação, seguro de vida, convênio médico e odontológico, programa de qualidade de vida, acesso a ônibus fretado da empresa, refeição no local e Programa de Desenvolvimento.

O processo seletivo do programa de estágio contará com etapas online e presencial. As etapas presenciais do processo seletivo poderão envolver painel com gestores diretos, entrevistas coletivas ou dinâmicas de grupo. Para fortalecer a diversidade da equipe de trabalho Hydro, durante a seleção serão priorizados requisitos de gênero, etnia e pessoa com deficiência.

“Com o programa de estágio, a Hydro está oferecendo aos estudantes de nível técnico uma excelente oportunidade de formação profissional. Os estagiários poderão se desenvolver trabalhando em uma empresa que é líder global nos mercados de alumínio e energia. Esta é mais uma das ações da Hydro de contribuição para a educação e desenvolvimento de habilidades para o futuro”, afirma Maurício Chama, líder do grupo de serviços de Recursos Humanos da Hydro na América Latina.

