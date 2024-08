Nos EUA, jornalista ironiza ordem de prisão: “Pede pro Mickey”

O jornalista Allan dos Santos, exilado nos Estados Unidos após sofrer uma devassa do Judiciário brasileiro, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), debochou do novo mandado de prisão expedido pelo referido magistrado.

Mesmo com as redes sociais cerceadas no Brasil, o criador do Terça Livre usou seu perfil de número 45 no Instagram – já que os outros 44 criados foram derrubados pela plataforma, a mando de Moraes – para ironizar a decisão do ministro da Suprema Corte em determinar, novamente, sua prisão.

– Precisa pedir pro Mickey.

Na longa batalha travada entre Allan e Alexandre de Moraes, o jornalista já chegou a desafiar o magistrado a viajar até Orlando, na Flórida (EUA), para prendê-lo, além de diversas vezes dirigir ao membro do Supremo desabafos em forma de palavrões, nutrido pela revolta da perseguição relatada por ele.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Print de vídeo publicado nas redes sociais; Foto: Folhapress/Alan Marques