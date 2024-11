Nikolas: “Nem ‘Os Vingadores’ salvaram os democratas”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a campanha democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ferreira usou a derrota de Kamala Harris frente ao ex-presidente Donald Trump como exemplo do fracasso das estratégias de apoio das celebridades de Hollywood, incluindo atores famosos da franquia Os Vingadores.

No texto, o parlamentar mineiro ressaltou que, apesar de uma campanha multimilionária que contou com o apoio de artistas de renome, o esforço foi insuficiente para evitar a vitória republicana.

– Nem mesmo Os Vingadores foram capazes de salvar os democratas – ironizou Ferreira em um artigo escrito para o jornal Gazeta do Povo. No texto, ele questiona o poder de influência dessas figuras no cenário político americano.

– O fracasso democrata não foi por falta de dinheiro ou apoio. Conseguiram arrecadar mais de 1 bilhão de dólares para a campanha, grande parte da mídia os serviu como assessoria de imprensa, e inúmeras celebridades fizeram campanha massiva, incluindo cantores como Eminem, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Lady Gaga e Beyoncé, os atores, Robert De Niro, Leonardo Dicaprio, Tom Hanks, Ben Stiller, Jennifer Aniston e vários outros nomes de destaque mundial – continuou Nikolas.

O deputado também comentou sobre declarações do então presidente Joe Biden, que, segundo ele, acabaram favorecendo a campanha de Trump. Ferreira mencionou o episódio em que Biden chamou apoiadores de Trump de “lixo”, fato que, de acordo com o parlamentar, “serviu de marketing” para fortalecer a campanha republicana.

– A esquerda não consegue admitir suas falhas e, como sempre, prefere atacar os adversários – afirmou o parlamentar em outra parte do texto, aludindo ao que considera um comportamento recorrente da esquerda em diferentes contextos políticos. Leia na íntegra aqui.

Fonte: Pleno News/Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados