Inscrições para as atividades das “Férias Cultural” iniciam nesta segunda-feira (1)

Começa nesta segunda-feira, 1 de julho, as inscrições para as atividades promovidas pela Fundação Cultural do Pará durante o mês de julho voltadas para crianças e adolescentes até 14 anos. A programação é gratuita e ocorrerá em dois espaços: no Núcleo de Oficinas Curro Velho e no Centur. As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou virtual.

No Curro Velho, as atividades iniciarão no dia 9 e seguirão até o dia 24 de julho, sempre às terças e quartas-feiras. Podem participar crianças a partir de 5 anos de idade. Não há limite de idade. As inscrições são feitas para cada sessão e as atividades terão 3 horas de duração.

As atividades terão a participação do bloco “Deixa eu brincar”, composto pelos artistas Uritã Misoza, Juliana Tourinho, Emanuelle Vasconcelos e Anderson Almeida.

Durante os seis encontros que serão feitos, as crianças serão estimuladas a desenvolver habilidades motoras, sensoriais, afetivas, e sociais nas oficinas de música, palhaçaria, e contações de histórias. Quem explica é o coordenador de Oficinas Culturais, Andrei Miralha.

“Queremos promover essa vivência artística e proporcionar às crianças uma oportunidade de entretenimento e educação às crianças, além de dar uma alternativa para as crianças que as vezes ficam só em casa com as telas”, destaca.

Para toda a família – “Nessa programação julina voltada para crianças a partir dos 5 anos de idade e para toda a família, propomos um conjunto de ações que estimulam as artes por meio do brincar. Todas as oficinas visam o desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais, afetivas, sociais e sensíveis. Trazendo para esse momento de férias uma programação cultural e divertida que contemple e acolha as crianças”, detalha Miralha.

Para crianças e adolescentes – Para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos, a Fundação Cultural do Pará promoverá atividades nas diversas seções da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), no Centur.

A programação inclui exibições de filmes por meio do projeto Cine Arthur, mini oficinas, dinâmicas de desenho, entre outras atividades lúdicas e educativas.

No Centur, as atividades ocorrerão em três períodos: Entre os dias 9 e 11 de julho, entre os dias 16 e 18 de julho e entre os dias 24 e 31 de Julho, nos horários de 9h às 12h e de 15h às 17h.

Também é possível inscrever grupos de crianças desde que o grupo esteja acompanhado por pelo menos um adulto responsável.

Inscrições – Tanto para as atividades no Curro Velho e na Biblioteca Pública Arthur Viana é possível se inscrever pela internet ou presencialmente.

O Curro Velho está localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no Telégrafo. A Biblioteca Pública está localizada na sede da Fundação Cultural do Pará, na Avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro Nazaré.

Também é possível se inscrever pela internet.

Para as oficinas que ocorrerão no Curro Velho, é preciso preencher o formulário virtual disponível no site da Fundação: fcp.pa.gov.br

Para a programação na Biblioteca Arthur Viana, é necessário enviar e-mail com as informações das crianças e do adulto responsável. O endereço eletrônico é: cbpav@fcp.pa.gov.br

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará