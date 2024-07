Papão cede a empate com o Operário-PR no final de jogo em que vencia no caldeirão da Curuzu

Tudo parecia legal. O Papão da Curuzu jogava em casa, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, e vencia o Operário, do Estado do Paraná, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Segunda Divisão, mas a equipe de Hélio dos Anjos vacilou, cochilou e tomou um gol no finalzinho do jogo. Assim, o Bicola faturou apenas um ponto e continua bem próximo da zona de rebaixamento do certame. É mais um tropeço dos bicolores e, o que é pior, dentro de casa.

Diante da situação, o Operário se manteve no G-4, na 3ª colocação, com 22 pontos. Já o Paysandu soma agora 16 pontos e momentaneamente ocupa a 14ª colocação na Série B. O clube paraense não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento da Série B. A distância do Papão para o CRB-AL, primeiro clube no Z-4 são de quatro pontos. O próximo compromisso do Paysandu na Série B será no domingo, 7, fora de casa, contra o Coritiba-PR, no Estádio Couto Pereira, às 11h, com cobertura total da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e a equipe dos Titulares do Esporte.

