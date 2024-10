Investigação indica que ex-ator mirim foi morto por engano

A investigação da morte do ex-ator mirim João Rebello, que foi assassinado a tiros na última quinta-feira (24), em Trancoso, na Bahia, aponta que o artista teria, de fato, sido morto por engano. A hipótese já havia sido levantada na última semana pela mãe de João, a atriz Maria Rebello. A informação mais recente sobre o caso foi dada por uma fonte da Polícia Civil ao portal G1.

– Já identificamos [os suspeitos] e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo – disse a fonte policial.

Os policiais civis já teriam identificado dois suspeitos de envolvimento na morte do ex-ator, mas não revelaram os nomes dos envolvidos. Na tarde da última sexta (25), policiais militares localizaram uma motocicleta que teria sido utilizada pelos suspeitos de assassinar João.

Neste domingo (27), pouco antes do sepultamento do filho, que aconteceu no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro, a atriz Maria Rebello comentou que estava sepultando João exatamente cinco anos após a morte do irmão dela, o diretor Jorge Fernando.

– Hoje [dia 27] se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos – declarou.

SOBRE A MORTE DE JOÃO

O ex-ator mirim João Rebello, sobrinho do famoso ex-diretor da TV Globo Jorge Fernando, foi assassinado a tiros na noite da última quinta, em Trancoso, distrito da cidade de Porto Seguro, na Bahia. Conhecido como DJ Vunje, João atuou na adolescência em diversas novelas da TV Globo.

Longe da TV há alguns anos, João trabalhava como produtor, DJ e também era diretor de clipes. Na Globo, ele esteve nos elencos de Cambalacho (1986), Bebê a Bordo (1989), Vamp (1991), Deus nos Acuda (1992), Vira Lata (1996) e Zazá (1997). Recentemente, ele fez ainda uma participação em Divertics (2013-2014), humorístico dirigido pelo tio Jorge Fernando, que morreu em 2019.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal